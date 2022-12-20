Відповідні служби працюють цілодобово. Про це заявили у Київській міській державній адміністрації.

До речі У Києві через стрибки напруги стався масштабний збій у роботі метро: яка ситуація зараз

У Києві є проблеми з водою

Як стало відомо, у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 2-х годин у столиці можливі перебої з водопостачанням.

Усі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів,

– наголосили у КМДА.

Яка ситуація зі світлом та теплом у Києві

Також стало відомо, що генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень.

Щодо тепла в будинках киян: котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

До речі, у місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів незламності, де ви можете зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.