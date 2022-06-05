Воды нет, а людей вынуждают сдавать кровь на фронт, – Лисянский о критической ситуации в ОРДЛО

Сейчас на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей очень большие протестные настроения. Они обусловлены несколькими важными факторами.

Об этом 24 каналу сообщил основатель правозащитной организации Восточная Правозащитная Группа Павел Лисянский . Он подчеркнул, что сейчас в ОРДЛО протестные настроения просто зашкаливают.

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Почти не осталось мужчин

По словам Лисянского, в первую очередь такие настроения обусловлены тем, что на временно оккупированных территориях практически не осталось мужчин, поскольку их массово мобилизуют в армию оккупантов. В результате женщины начали протестовать.

Он подчеркнул, что сейчас уже начались репрессии против женщин, а детей забирают и депортируют. Понятно, что местные все видят и им это тоже не нравится.

Гуманитарная катастрофа

Вторая и не менее важная причина – это гуманитарный кризис на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Лисянский подчеркнул, что катастрофически не хватает воды, медикаментов.

По его словам, для таких групп людей, как ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом и диабетом – лекарства осталось на месяц. Для поддерживающей терапии для наркозависимых тоже не хватает препаратов, которые до этого импортировали. В то же время, так называемая российская "политика замещения" не работает, поэтому людям просто нет, где брать лекарства.

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Медицинских работников тоже нет, поскольку практически всех российские кафиры мобилизовали на фронт. Речь не только о врачах, но и санитарах. То есть люди на временно оккупированных территориях не могут получить какую-либо медицинскую помощь.

Нехватка воды

Воды нет, а людей заставляют сдавать кровь на фронт,

– заявил Лисянский.

В то же время, как он заметил, с водой проблемы не потому, что ее просто нет. Российские кафиры развозят какую-то техническую воду, однако забывают предупредить, что она не хлорирована, поскольку у них нет реагентов.

Возможно, они говорят, что ее не нужно употреблять, но люди пьют, поскольку больше ничего. В результате этого болеют, а в медучреждениях им никто не может помочь, потому что никого нет,

– рассказал он.

Кроме того, российские кафиры принудительно забирают воду, которая есть у предпринимателей, мол, на фронт. В то же время, на этом не останавливаются – они гребут все, что захотят, оправдываясь потребностями военных. То есть снова начали обворовывать предпринимателей.

Все хотят нажиться

По словам Лисянского, нужно понимать, что сейчас на оккупированных территориях сила сильна разных пророссийских и российских группировок. В то же время, все они хотят нажиться, поэтому требуют, чтобы их поддерживали – то есть отдавали все, что они захотят.

"Люди уже не знают, что делать", – подытожил Лысянский.

Лисянский рассказал о критической ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: смотрите видео



Ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: последнее