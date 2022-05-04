Военкомат в российском Нижневартовске закидали коктейлями Молотова

В России продолжают гореть военкоматы. На этот раз инцидент произошел в Нижневартовске. Там неизвестный забросал военкомат бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщили в телеграм-канале, информация о пожаре в военкомате поступила в полицию примерно в 3:20.

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Первый коктейль сразу погас, а от второго загорелась деревянная обшивка – огонь потушили приехавшие на вызов полицейские. На месте они обнаружили еще один неиспользованный коктейль.

Российские правоохранители возбудили уголовные дела о:

умышленном уничтожении или повреждении имущества,

хулиганстве.

Подозреваемых еще ищут. Отметим, что 2 мая в центре Москвы на площади Революции силовики задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в автомобиль ОМОНа.

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Добавим, что еще в начале марта в городе Луховице Московской области России мужчина сжег военкомат, чтобы не идти воевать с Украиной. Таким образом, он намеревался уничтожить личные дела призывников и сорвать мобилизацию.

Россиянин объяснил, что он не намерен выполнять преступные приказы власти, и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не дают желаемого результата.

В России продолжается скрытая мобилизация

У оккупантов появились большие проблемы с резервами. Поэтому в России начали скрытую "мобилизацию". Как сообщает украинская разведка, государство-агрессор набирает "добровольцев". К войне в Украине хотят привлечь "казаков" из Краснодарского края и Ростовской области.

Оккупанты прежде всего заинтересованы в:

безработных, оставшихся без работы из-за введения санкций против России;

бывших военных (говорится в частности о тех, кто проживает в других постсоветских странах).

Ищут желающих поучаствовать в боевых действиях и в Приморском крае. Там предлагают "добровольцам" зарплату – от 200 тысяч рублей. Агитируют в "добровольци" и в таких областях как Брянская, Курская и Бегородская. Там призывают подписать контракты на 3 месяца. В этих регионах также готовятся к возможному объявлению частичной мобилизации.

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