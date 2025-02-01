В пехоту его, – военная "Азова" откровенно сказала, как относится к уклонистам

Их можно встретить в ресторанах, кафе и на дорогих машинах. Военный медик рассказала, как относится к гражданским мужчинам, которые избегают мобилизации и живут в городах вдали от фронта.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала медик 6 батальона бригады "Азов" с позывным "Ласточка" рассказала о своей особой привычке. По ее словам, если она с друзьями или побратимами, то шутит: "О, этот хорошо бегает. В "Азов" в пехоту его. Там как раз недобор". Или: "Смотри, какой умный, может в артиллерию пойдет".

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"Это все в основном в шутку, но в целом я лично преимущественно не очень обращаю внимание. Мир здесь, и мир там (на фронте – 24 Канал) для меня совершенно разный. Жизнь здесь и жизнь там ощущаются совершенно по-разному", – подчеркнула "Ласточка".

Как относится к мужчинам, которые не хотят воевать

По ее словам, она знает, что это оскорбит гражданских, но относится к этому резко отрицательно. Почему? Во-первых, потому что ее побратимы и близкие находятся там, в зоне боевых действий. И каждый день кто-то из них умирает. Каждый день.

"Мы можем с вами сейчас говорить, а кто-то будет тяжело ранен, кто-то не доедет до стабилизационного пункта. Кому-то безразлично это слушать, абсолютно, я в этом уверена", – добавила медик.

Для меня они (мужчины, которые не хотят воевать – 24 Канал) – не мужчины. Что это за мужчина, который не может защитить меня? Почему я должна защищать его? Это логичный вопрос,

– отметила "Ласточка".

"Я ему покажу страйкбольную гранату (учебная граната, не представляющая угрозы – 24 Канал), он не поймет, что она страйкбольная, подумает, что настоящая. Там (на фронте – 24 Канал) они сразу увидят, что это страйкбольная граната. И у меня с ними будет какой-то контакт", – рассказала военная.

По ее словам, она не может воспринимать гражданских мужчин, как мужчин. Например, он сидит, играет в компьютер, пишет ей в сообщение, что переживает и когда она приедет в Киев, то угостит синабонами. "Я сама могу купить синабоны, спасибо, мне не надо", – прокомментировала "Ласточка".

Да, я знаю, гражданским это не понравится. Однако это факт. Я, как женщина-военнослужащая, могу сказать, что я отношусь негативно к гражданским мужчинам, которые абсолютно ничего не делают для армии,

– подчеркнула медик.

Если они занимаются сборами, помогают закупкой тех самых "корчей" (подержанные автомобили – 24 Канал), дронов, то есть они помогают армии, это окей. К ним еще можно относиться нейтрально, потому что они все же помогают, благодаря им есть генераторы, "корчи" и так далее. Однако в первую очередь, мужчины – это те, кто сейчас на фронте.

"Например, у меня есть брат, ему 20 лет, он сейчас в "Азове", в зоне боевых действий. Он больше мужчина, чем большинство из тех, кто сейчас ходит по улице, попивая кофе и обсуждая, какая сейчас погода и что можно купить. Мой брат в "Азове" с 18 лет, я его очень уважаю", – подытожила "Ласточка".