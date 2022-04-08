Военная лихорадка, – Курт Волкер ответил на скандальное заявление Медведева

Дмитрий Медведев от имени Кремля заявил о желании России построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока. В США отреагировали на подобные реплики.

В частности, на это в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале ответил Курт Волкер – американский дипломат и экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины. По его словам, подобные кремлевские заявления похожи на "военную лихорадку".

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Волкер: говорят, потому что это хотят слышать россияне

Волкер считает, что подчиненный Путина вышел с заявлением о построении российской империи от Лиссабона до Владивостока не потому, что Кремль хочет втянуть Запад, США, НАТО и вообще весь мир в конфликт.

Думаю, они говорят это лишь потому, что это хотят слышать россияне,

– предположил американский дипломат.

Он также добавил, что уверен в том, что в России "сейчас царит атмосфера военной лихорадки". Именно поэтому Медведев хочет показать, что он часть этой истории. "Не думаю, что его слова были серьезными", – отметил Волкер.