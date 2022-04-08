Зокрема, на це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі відповів Курт Волкер – американський дипломат та експредставник Держдепу США з питань України. За його словами, подібні кремлівські заяви схожі на "воєнну лихоманку".

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Волкер: Кажуть, бо це хочуть чути росіяни

Волкер вважає, що підлеглий Путіна вийшов із заявою про побудову російської імперії від Лісабона до Владивостока не тому, що Кремль хоче втягнути Захід, США, НАТО та взагалі весь світ у конфлікт.

Думаю, вони говорять це лише тому, що це хочуть чути росіяни,

– припустив американський дипломат.

Він також додав, що упевнений у тому, що у Росії "зараз панує атмосфера воєнної лихоманки". Саме тому Медведєв хоче показати, що він частина цієї історії. "Не думаю, що його слова були серйозними", – зазначив Волкер.

Повне інтерв'ю з Куртом Волкером: дивіться відео 24 каналу