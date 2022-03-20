Военная поддержка и тонны угля: Австралия объявила о новой помощи Украине

20 марта 2022 , 05:04
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Источник:

МИД Австралии

Австралия предоставит Украине военную помощь на 21 миллион долларов. Еще 30 миллионов будут направлены на экстренную гуманитарную помощь.

Также Австралия вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию.

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Общая военная помощь Украине от Австралии составит 91 миллион долларов, а гуманитарная – 65 млн долларов.

Запрет на экспорт ограничит возможности России по производству алюминия, являющегося критическим экспортом для России. 

Гуманитарную помощь направят на:

  • решение потребностей в образовании и критических нужд защиты детей – 10 миллионов долларов,
  • защита перемещенных женщин от насилия – 8 миллионов долларов,
  • преодоление недостатка продовольствия – 10 миллионов долларов,
  • призыв Альянса чрезвычайных действий в Украине – 2 миллиона долларов.

Также Австралия передаст Украине минимум 70 тысяч тонн энергетического угля, чтобы поддерживать угольные электрогенераторы.

К слову, страна предоставит временную гуманитарную визу для украинских беженцев. Эта виза будет действительна в течение 3 лет и позволит людям работать, учиться и получать доступ к медицинскому страхованию.

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Автор: Софія Мінджоса