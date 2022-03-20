Военная поддержка и тонны угля: Австралия объявила о новой помощи Украине
Источник:МИД Австралии
Австралия предоставит Украине военную помощь на 21 миллион долларов. Еще 30 миллионов будут направлены на экстренную гуманитарную помощь.
Также Австралия вводит запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд в Россию.
На тему Австралия ввела новые санкции в отношении российских банков и олигархов
Общая военная помощь Украине от Австралии составит 91 миллион долларов, а гуманитарная – 65 млн долларов.
Запрет на экспорт ограничит возможности России по производству алюминия, являющегося критическим экспортом для России.
Гуманитарную помощь направят на:
- решение потребностей в образовании и критических нужд защиты детей – 10 миллионов долларов,
- защита перемещенных женщин от насилия – 8 миллионов долларов,
- преодоление недостатка продовольствия – 10 миллионов долларов,
- призыв Альянса чрезвычайных действий в Украине – 2 миллиона долларов.
Также Австралия передаст Украине минимум 70 тысяч тонн энергетического угля, чтобы поддерживать угольные электрогенераторы.
К слову, страна предоставит временную гуманитарную визу для украинских беженцев. Эта виза будет действительна в течение 3 лет и позволит людям работать, учиться и получать доступ к медицинскому страхованию.
Это может вас заинтересовать – Австралия ввела санкции против 33 влиятельных россиян: видео