Також Австралія вводить заборону на експорт глинозему та алюмінієвих руд до Росії.

До теми Австралія запровадила нові санкції щодо російських банків та олігархів

Тож загальна військова допомога Україні від Австралії становитиме 91 мільйон доларів, а гуманітарна – 65 млн доларів.

Заборона на експорт обмежить можливості Росії з виробництва алюмінію, який є критичним експортом для Росії.

Гуманітарну допомогу скерують на:

вирішення потреб в освіті та критичних потреб захисту дітей – 10 мільйонів доларів,

захист переміщених жінок від насильства – 8 мільйонів доларів,

подолання нестачі продовольства – 10 мільйонів доларів,

заклик Альянсу надзвичайних дій в Україні – 2 мільйони доларів.

Також Австралія передасть Україні щонайменше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля, щоб підтримувати вугільні електрогенератори.

До речі, країна надасть тимчасову гуманітарну візу для українських біженців. Ця віза буде дійсна протягом 3 років і дозволить людям працювати, навчатися та отримувати доступ до медичного страхування.

Це може вас зацікавити – Австралія ввела санкції проти 33 впливових росіян: відео