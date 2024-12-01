Однако каждый мужчина от 18 до 25 лет должен получить базовую подготовку. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Зачем нужны базовые навыки

"Сейчас в Украине отменена срочная служба, но держать в готовности потенциально, научить себя, получать базовые навыки – это всегда нужно крайне", – отметил Тимочко.

Он убежден, чем больше страна имеет обученного и подготовленного населения, которое умеет владеть оружием и давать отпор, тем меньше у страны шансы воевать, то есть тем меньше противник захочет наступать.

В первую очередь люди должны понять, что такое армия, избавиться от ряда стереотипов, получить основы знаний и умений.

Буквально научиться пользоваться турникетами, понимать как выглядит оружие, быт военных, насколько гражданские профессии могут быть смежными с военными. Это своего рода ознакомительные курсы. Возможно, кто-то даже захочет посвятить свою жизнь армии,

– заметил военный.

Большое преимущество в том, что это может происходить на базе высших учебных заведений и в удобное для каждого время.

Впрочем, главным вопросом такого типа учений будет оставаться организация процесса, финансирование, эффективность выполнения и результативность.