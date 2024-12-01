Однак кожен чоловік від 18 до 25 років має отримати базову військову підготовку. Таку думку 24 Каналу озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Навіщо потрібні базові навички

"Наразі в Україні скасована строкова служба, але тримати у готовності потенційно, навчити себе, отримувати базові навички – це завжди потрібно вкрай", – наголосив Тимочко.

Він переконаний, що більше країна має навченого та підготовленого населення, яке вміє володіти зброєю і давати відсіч, тим менші в країни шанси воювати, тобто тим менше противник захоче наступати.

Першою чергою люди мають зрозуміти, що таке армія, позбутися низки стереотипів, отримати основи знань та вмінь.

Буквально навчитися користуватися турнікетами, розуміти як виглядає зброя, побут військових, наскільки цивільні професії можуть бути суміжними з військовими. Це свого роду ознайомчі курси. Можливо, хтось навіть захоче присвятити своє життя армії,

– зауважив військовий.

Велика перевага в тому, що це може відбуватися на базі вищих навчальних закладів і в зручний для кожного час.

Втім головним питанням такого типу навчань залишатиметься організація процесу, фінансування, ефективність виконання та результативність.