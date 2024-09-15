Сырский отметил, что качественная подготовка – один из главных факторов сохранения жизни украинского воина. Поэтому к этому наше военное командование прилагает максимум усилий.

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Что рассказал Сырский относительно увеличения срока подготовки

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что совещание по подготовке наших военных он провел с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

Обсудили проблемные вопросы, которые влияют на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения. Рассмотрели направления совершенствования учебных программ,

– сказал генерал.

Александр Сырский подчеркнул, что важную роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому, максимальное внимание военное командование уделяет привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

"Также прорабатываем возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава. Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре – ноябре этого года", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Генерал также отметил, что продолжается работа над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах.

К слову, сейчас базовая общая военная подготовка для лиц, которых мобилизовали в особый период или тех, кого приняли на военную службу по контракту и они не имеют военного опыта или имеют перерыв в военной службе, продолжается не менее 30 дней. Во время БЗВП предусмотрено теоретическую и практическую составляющие, а также самостоятельную подготовку.