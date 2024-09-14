Таким образом главнокомандующий ВСУ показал, что он до сих пор работает на линии фронта и оценивает, какая там сложилась ситуация. На каком направлении были сняты эти фото, доподлинно неизвестно.

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Сырский снова интригует новыми фото и подписью

Днем 14 сентября Александр Сырский поделился в социальных сетях интересными фотографиями с подписью "Накануне боя". На этих кадрах видно, как генерал непосредственно общается с нашими защитниками накануне их будущего противостояния с оккупационными войсками.

Сырский снова заинтриговал фото с линии фронта / Фото из телеграм-канала главнокомандующего ВСУ

На снимках видно, как главнокомандующий ВСУ жмет руку бойцам и общается с ними перед тем, как военные отправятся в бой с оккупантами.

Сам Александр Сырский не подписал, какой участок фронта он посетил. Однако в сети предположили, что эти кадры могли быть сделаны накануне флангового удара ВСУ, который, предположительно, сейчас реализовывают в Глушковском районе Курской области.

Ранее генерал подобным образом интриговал украинцев своими фото, вероятно, из Курской области страны-агрессора. Так, 11 августа главнокомандующий ВСУ выложил фото, которое подписал: "Продолжаем операцию".

За несколько дней до этого генерал выложил в своем телеграм-канале еще одно фото и подписал его таким образом: "Работаю в выходном районе".