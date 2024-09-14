Таким чином головнокомандувач ЗСУ показав, що він досі працює на лінії фронту й оцінює, яка там склалася ситуація. На якому напрямку були зняті ці фото достеменно невідомо.

До теми Ми говоримо однією мовою – і з солдатом, і з комбатом, – Сирський про відвідини передової

Сирський знову інтригує новими фото і підписом

Удень 14 вересня Олександр Сирський поділився в соціальних мережах цікавими фотографіями з підписом "Напередодні бою". На цих кадрах видно, як генерал безпосередньо спілкується з нашими захисниками напередодні їхнього майбутнього протистояння з окупаційними військами.

Сирський знову заінтригував фото з лінії фронту / Фото з телеграм-каналу головнокомандувача ЗСУ

На знімках видно, як головнокомандувач ЗСУ тисне руку бійцям та спілкується з ними перед тим, як військовим належить вирушити в бій з окупантами.

Сам Олександр Сирський не підписав, яку ділянку фронту він відвідав. Однак у мережі припустили, що ці кадри могли бути зроблені напередодні флангового удару ЗСУ, який, імовірно, зараз реалізовують в Глушківському районі Курської області.

Раніше генерал подібним чином інтригував українців своїми фото, ймовірно, з Курської області країни-агресорки. Так, 11 серпня головнокомандувач ЗСУ виклав фото, яке підписав: "Продовжуємо операцію".

За кілька днів до цього генерал виклав у своєму телеграм-каналі ще одне фото, й підписав його таким чином: "Працюю у вихідному районі".