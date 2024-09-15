Сирський наголосив, що якісна підготовка – один із головних чинників збереження життя українського воїна. Тому до цього наше військове командування докладає максимум зусиль.

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Що розповів Сирський стосовно збільшення терміну підготовки

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що нараду стосовно підготовки наших військових він провів за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм,

– сказав генерал.

Олександр Сирський підкреслив, що важливу роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу військове командування приділяє залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

"Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні – листопаді цього року", – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал також наголосив, що продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах.

До слова, наразі базова загальна військова підготовка для осіб, яких мобілізували в особливий період або тих, кого прийняли на військову службу за контрактом і вони не мають військового досвіду чи мають перерву у військовій службі, триває щонайменше 30 днів. Під час БЗВП передбачено теоретичну та практичну складові, а також самостійну підготовку.