ЕС планирует в течение недель передать Украине закупленные боеприпасы, – FT

Украина продолжает получать военную помощь от союзников. В ближайшие недели ЕС планирует передать нам еще больше боеприпасов.

Журналисты пообщались с собеседниками из ЕС. Они передают, что в ближайшие недели Украину должны обеспечить дефицитными артиллерийскими боеприпасами.

Смотрите также Скоро США объявят о новом пакете помощи для Украины: что туда войдет

Скоро оккупантам будет жарче

Один из собеседников отметил, что к инициативе присоединились все страны Евросоюза, за исключением Дании. Также к ним присоединилась Норвегия. Совместный проект предполагает покупку амуниции для украинских военных.

Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросе дней, недель, а не месяцев,

– говорит источник.

Соответствующий план обсуждали в четверг, 2 марта. Для этого в Брюсселе собирались представители стран ЕС. Во время общения они пришли к общему знаменателю, согласившись выделить на это 1 миллиард евро, передает Politico. Эти средства возьмут из Европейского фонда мира. Его используют для того, чтобы возмещать расходы, связанные с закупкой вооружения.

Следующий шаг – "проведение ускоренной процедуры прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе". Этим займется оборонное ведомство Евросоюза, заметил один из европейских чиновников.

Заметим, что производителей снарядов для артиллерии калибра 155 миллиметров на территории ЕС – 12. Кроме того, производственные мощности имеются в Норвегии, которая присоединилась к странам-членам Союза.

У ЕС есть план для Украины

Так, в ЕС намерены предложить трехкомпонентный план. Он позволит снабжать Украину артиллерийскими снарядами, в которых она остро нуждается.

Документ, полученный журналистами Bloomberg, предусматривает:

немедленную передачу боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из имеющихся в запасе или незавершенных заказов;

использование общей системы закупок для агрегирования заказов европейской промышленности;

наращивание промышленного потенциала Европы, чтобы удовлетворить как текущий, так и будущий спрос.

Предварительно согласованный план предусматривает, что страны ЕС могут рассчитывать на до 90% компенсации стоимости боеприпасов. Впоследствии уровень денежных возмещений будет снижаться до среднего текущего показателя – около 40%.

Соответствующий план доработают 23 – 24 марта. Тогда состоится следующая встреча министров обороны ЕС.