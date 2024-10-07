Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что и вопрос военной помощи для Украины, и любая другая тема крутится вокруг выборов в США. Это касается и, к примеру, разрешения на удары по территории России.

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Что еще может сделать Байден

Как отметил Буряченко, к примеру, Байден мог бы положить в приоритет поставки для Украины дальнобойных ракет ATACMS и ракет к ЗРК Patriot. Такое решение не требовало бы дополнительных консультаций с республиканцами в Конгрессе. Тут у него вполне развязаны руки.

Кроме того, Байден уже сделал чрезвычайно важный шаг в отношении Украины. Это касается принятия помощи на почти 8 миллиардов долларов.

Мы в любом случае получим эту помощь в виде оружия. Почему это важно? Потому что с 1 октября в США перезагрузился бюджетный год. А там пока выборы, пока Рождество, пока инаугурация, то решение о продлении помощи для Украины не стоит ожидать раньше марта 2025 года. Но, к счастью, мы имеем решение о 8 миллиардах,

– сказал Буряченко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский находился с визитом в США с 22 по 27 сентября. По его словам, там удалось выполнить 100% от всего запланированного. Он представил план победы. А в октябре на "Рамштайн" планируют обсудить конкретные шаги с союзниками.