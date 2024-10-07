Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що і питання військової допомоги для України, і будь-яка інша тема крутиться навколо виборів у США. Це стосується і дозволу на удари по території Росії.

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Що ще може зробити Байден

Як наголосив Буряченко, до прикладу, Байден міг би покласти в пріоритет постачання для України далекобійних ракет ATACMS та ракет до ЗРК Patriot. Таке рішення не вимагало б додаткових консультацій з республіканцями в Конгресі. Тут у нього цілком розв'язані руки.

Крім того, Байден вже зробив надзвичайно важливий крок щодо України. Це стосується ухвалення допомоги на майже 8 мільярдів доларів.

Ми у будь-якому випадку отримаємо цю допомогу у вигляді зброї. Чому це важливо? Бо з 1 жовтня в США перезавантажився бюджетний рік. А там поки вибори, поки Різдво, поки інавгурація, то рішення про продовження допомоги для України не варто очікувати раніше березня 2025 року. Але, на щастя, ми маємо рішення про 8 мільярдів,

– сказав Буряченко.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський перебував з візитом у США з 22 по 27 вересня. За його словами, там вдалося виконати 100% від усього запланованого. Він представив план перемоги. А в жовтні на "Рамштайні" планують обговорити конкретні кроки з союзниками.