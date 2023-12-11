В Байдена ожидают, что новый пакет военной помощи Украине США объявят до конца декабря

Украина может в скором времени получить очередной пакет военной помощи от США. По всей вероятности, его могут выделить до конца этого года.

Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Он ответил на вопросы журналистов о предстоящей военной помощи для Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о военной помощи

Так, журналисты спросили Кирби о том, объявит ли Джо Байден новый пакет военной помощи во время встречи с Владимиром Зеленским. Она намечена на 12 декабря. Вопрос представителей медиа не безосновательный. Действительно, по хорошей традиции встреча президентов Украины и США сопровождалась новым пакетом помощи.

Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь (Украина – 24 Канал) в обеспечении безопасности. Так что я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца,

– уточнил Кирби.

В США заканчиваются деньги на собственное вооружение

В настоящее время в Конгрессе США продолжают медлить с решением о выделении финансов в помощь Украине. Между тем в Белом доме подчеркивают, что у Вашингтона иссякают запасы средств на собственное вооружение.

Детальнее об этом рассказала глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. В интервью она ответила на вопросы, связанные с финансированием помощи Украине.

Журналистка напомнила, что спикер получил в понедельник письмо от Шаланды Янг. Она в нем указала "У нас закончились деньги, чтобы поддержать Украину в этой борьбе. Это не проблема в следующем году".

Глава управления уточнила, что с точки зрения бюджета осталось около миллиарда долларов на пополнение собственных запасов. Поэтому, подчеркивает она, вопрос помощи сводится к политическому решению.

Рискуем ли мы собственной готовностью США, когда мир становится сложнее? Мы это уже видели. Гарантирует ли Конгресс, что мы сможем защитить нашу собственную национальную безопасность и одновременно быть рядом с нашими союзниками, такими как Украина?

– заметила она.

Янг добавила, что Конгресс должен делать то, что делал уже несколько раз в двухпартийной манере. Речь идет о финансировании национальной безопасности и уверенности в том, что "мы там, где мы являемся для наших союзников".

Она также сделала очень важный акцент, что касается самих американцев. Янг подчеркнула, что большинство денег, выделенных на Украину, не покидают США. Большую часть получает оборонно-промышленная база страны. Следовательно, американцы получают хорошо оплачиваемые рабочие места.