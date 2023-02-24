В годовщину вторжения США объявят о пакете помощи Украине на еще 2 миллиарда долларов, – CNN

Украина может получить очередной пакет военной помощи США. Его общая сумма может составлять 2 миллиарда долларов. А озвучат о нем в годовщину полномасштабного вторжения.

Как отметили журналисты, ожидается, что соответствующее решение о предоставлении военной помощи Украине озвучат в администрации Байдена. Это должно произойти 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Оружие будет, но не сразу

Об объявлении нового пакета помощи рассказал американский чиновник. Он отметил, что в отличие от пакетов сокращения вооружений, берущихся непосредственно из вооруженных запасов США, пакеты USAI иные. Они предполагают закупку или заказ вооружения в промышленности.

У такого формата военной помощи есть как свои плюсы, так и минусы. Среди последних – необходимость дольше ожидать необходимого оружия. Зато к первым относится сигнал о долгосрочных обязательствах помогать Киеву. Но и здесь не обошлось без "но". Это говорит, что США считают войну России против Украины затяжной.

На что направят эти деньги

2 миллиарда долларов немалая сумма. И ее планируют потратить на покупку и новые контракты для Украины, в частности:

ракеты для РСЗО HIMARS;

155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы;

несколько типов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);

оборудование для борьбы с БПЛА;

оборудование для разминирования;

средства защищенной связи;

финансирование обучения и техническое обслуживание.

Помощь от США не прекращается

Лишь несколько дней назад США объявили об очередном пакете помощи. Его общая сумма – 450 миллионов долларов. В него также входили боеприпасы ПТРК и гаубицы, а также противотанковые ракеты Javelin и радары воздушного наблюдения.

Заметим, что Джо Байден анонсировал этот пакет помощи во время своего секретного визита в Киев. В его рамках президент США встретился с Владимиром Зеленским. На следующий же день он уже был в Варшаве, где выступил с горячей речью в поддержку Украины.

Несмотря на все эти пакеты помощи, Украина продолжает просить у союзников предоставить нам истребители. Некоторые партнеры буквально на низком старте, но ждут зеленого света.