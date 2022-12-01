Правительство Италии приняло решение поставлять оружие Украине до конца 2023 года

Несмотря на отмену голосования по продолжению поставок оружия в Украину, правительство Италии приняло соответствующее решение. Согласно ему, Рим будет оказывать военную помощь до 31 декабря 2023 года.

Такое решение было принято на заседании правительства Джорджии Мэлони 1 декабря. Это фактически продолжает решение правительства Марио Драги, срок которого истекает 31 декабря этого года.

Напомним , в Италии отменили голосование по продолжению поставок оружия в Украину

Италия будет предоставлять Украине оружие в следующем году

Правительство Джорджии Мэлони единогласно одобрило постановление о военной помощи Украины в 2023 году. Таким образом, оборонная помощь от Италии в следующем году останется неизменной.

Кроме того, в конце этого года или начале следующего правительство Италии может выделить шестой пакет оборонной помощи Украине. В частности, в этот пакет могут войти системы ПВО, которые просит Украина и ракеты к ним.

Следует отметить, что утром 1 декабря итальянский парламент отменил голосование по продолжению поставок оружия Украине – главная оппозиционная группа, левоцентристская Демократическая партия, пожаловалась, что этот декрет не имеет прямого отношения к Украине и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.

В ответ министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил, что правительство рассмотрит возможность проведения этого мероприятия отдельным декретом, обеспечив при этом его скорейшее утверждение.

Продолжать поддержку Украины в следующем году обещал и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, являющийся членом партии "Братья Италии" – правой партии новой премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины.

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