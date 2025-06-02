Спросите Россию, что она готовит этим летом в Беларуси, – Зеленский о помощи Украине

На саммите в Вильнюсе президент Владимир Зеленский отметил необходимость помогать Украине. По его словам, если Россия будет нести потери, это может подтолкнуть ее к дипломатии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление украинского лидера.

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Зеленский призывает Европу объединяться против России

На саммите в Литве Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет тактические решения, которые помогают останавливать агрессию России. В частности, речь идет о недавней операции "Паутина" по российским аэродромам.

Президент добавил, что вместе с Европой и США и их оружием Украина сможет остановить агрессию России.

Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться,

– отметил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, когда Россия физически слабее, то с ней будет легче вести дипломатию.

Зеленский отметил, что партнеры могут предоставить нашей оборонной сфере помощь в производстве оружия важное. Зеленский говорит, что Украина может покрыть 40% потребностей оружия, но нужно стабильное финансирование. Средства нужны для развития сети противовоздушной обороны и ракет для них.