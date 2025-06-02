Спросите Россию, что она готовит этим летом в Беларуси, – Зеленский о помощи Украине
- Президент Зеленский на саммите в Вильнюсе отметил важность поддержки Украины и призвал Европу объединяться против России.
- Зеленский отметил, что Украина нуждается в стабильном финансировании для расширения оборонных возможностей, включая производство оружия и противовоздушную оборону.
На саммите в Вильнюсе президент Владимир Зеленский отметил необходимость помогать Украине. По его словам, если Россия будет нести потери, это может подтолкнуть ее к дипломатии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление украинского лидера.
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Зеленский призывает Европу объединяться против России
На саммите в Литве Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет тактические решения, которые помогают останавливать агрессию России. В частности, речь идет о недавней операции "Паутина" по российским аэродромам.
Президент добавил, что вместе с Европой и США и их оружием Украина сможет остановить агрессию России.
Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться,
– отметил глава государства.
По словам Владимира Зеленского, когда Россия физически слабее, то с ней будет легче вести дипломатию.
Зеленский отметил, что партнеры могут предоставить нашей оборонной сфере помощь в производстве оружия важное. Зеленский говорит, что Украина может покрыть 40% потребностей оружия, но нужно стабильное финансирование. Средства нужны для развития сети противовоздушной обороны и ракет для них.