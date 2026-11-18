В среду, 18 ноября, правительство Канады объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 120 миллионов долларов. В этот транш войдут датчики для систем ПВО, боеприпасы для авиации и зимнее снаряжение.

О деталях оборонного транша сообщили в Министерстве обороны Канады.

Что известно о новом пакете помощи?

Министр национальной обороны страны Дэвид Макгинти принял участие в 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в Брюсселе, где подчеркнул, что Оттава продолжит поддерживать Киев в войне против Москвы. Во время встречи политик отметил важность постоянной координации между союзниками и партнерами для оказания необходимой поддержки.

Оттава объявила о предоставлении новой военной помощи Киеву. Сумма нового пакета составит 120 миллионов долларов США. Значительная часть средств будет направлена на укрепление противовоздушной обороны и совместные международные инициативы.

В частности, Оттава выделит около 35 миллионов долларов на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. Благодаря этому решению общий вклад страны в чешскую программу достиг около 350 миллионов долларов.

Более 62 миллионов долларов Канада направит на закупку специализированных датчиков для систем ПВО, а еще 23 миллиона предусмотрены на зимнее снаряжение бойцов. Кроме того, украинские военные получат 1,6 миллиона 20-миллиметровых боеприпасов и 250 тысяч индивидуальных сухпайков непосредственно из запасов канадской армии.

Украина продолжает защищать свой народ, свою территорию и свой суверенитет от продолжающейся агрессии со стороны России. Поддержка Канады должна и в дальнейшем удовлетворять потребности украинских сил на местах. От укрепления противовоздушной обороны до предоставления критически важных боеприпасов и оборудования – эти вклады помогут Украине защитить свой народ и поддерживать свою оборону. Канада будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– заявил Макгинти.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине более 8,5 миллиарда долларов военной помощи в рамках почти 25,5 миллиарда долларов общей поддержки. 24 февраля 2026 года, отмечая четыре года с начала полномасштабного вторжения России, Макгинти объявил о продлении операции UNIFIER еще на три года, продлив миссию до 2029 года.

Напомним, что в воскресенье, 15 ноября, министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры с канадским коллегой Дэвидом Макгинти, в ходе которых стороны обсудили укрепление обороны и ускорение передачи боеприпасов для истребителей F-16.