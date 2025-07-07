Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, команда Трампа никогда не пойдет на такие решения, которые будут противоречить мировоззрению действующего президента США и его задекларированной политике.

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Мог ли Трамп не знать об этом решении

Как отметил Рыбачук, Трамп и его команда неоднократно давали знать, что им безразлично будущее Украины. Они хотят спихнуть помощь нашему государству на Европу.

Если исходить из этого, то Гегсет воплотил решение, которое было в русле генеральной линии Трампа. Могли ли они там что-то не согласовать? Допускаю, что могли. Потому что между ними часто бывают какие-то ляпы и нескоординированные действия,

– сказал Рыбачук.

Сейчас Трамп отреагировал на приостановление помощи. Но он это делает не потому, что не согласен с этим решением. Вероятно, на него повлияло возмущение среди других конгрессменов и вообще среди общественного мнения.

Наверняка, Трамп будет вынужден возобновить поставки оружия. Это же даже не его решение, а еще предварительные договоренности. Будем надеяться, что Трамп позволит европейцам покупать оружие и передавать нам. Трамп не является нашим другом. Его сердце принадлежит России и Путину. Он находится под влиянием тени Советского Союза и историю о "великой расии",

– отметил Рыбачук.

Напомним, Трамп заявил, что был недоволен недавним разговором с Путиным. Также он рассматривает вопрос отправки ЗРК Patriot в Украину.