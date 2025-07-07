Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, команда Трампа ніколи не піде на такі рішення, які суперечитимуть світогляду чинного президента США та його задекларованої політики.

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Чи міг Трамп не знати про це рішення

Як наголосив Рибачук, Трамп та його команда неодноразово давали знати, що їм байдуже на майбутнє України. Вони хочуть спихнути допомогу нашій державі на Європу.

Якщо виходити з цього, то Гегсет втілив рішення, яке було в руслі генеральної лінії Трампа. Чи могли вони там щось не узгодити? Допускаю, що могли. Бо між ними часто бувають якісь ляпи та нескоординовані дії,

– сказав Рибачук.

Зараз Трамп відреагував на призупинення допомоги. Але він це робить не через те, що не згоден з цим рішення. Ймовірно, на нього вплинуло обурення серед інших конгресменів та загалом серед громадської думки.

Напевно, Трамп буде змушений відновити поставки зброї. Це ж навіть не його рішення, а ще попередні домовленості. Будемо сподіватися, що Трамп дозволить європейцям купляти зброю та передавати нам. Трамп не є нашим другом. Його серце належить Росії та Путіну. Він перебуває під впливом тіні Радянського Союзу та історію про "вєлікую расію",

– зазначив Рибачук.

Нагадаємо, Трамп заявив, що був незадоволений нещодавньою розмовою з Путіним. Також він розглядає питання відправки ЗРК Patriot до України.