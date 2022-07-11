Нидерланды выделят Украине тяжелое вооружение и финансовую помощь

Нидерланды продолжат оказывать военную помощь Украине, которая включает тяжелое вооружение. Также нидерландское правительство решило финансово поддержать и экономику нашего государства.

Нидерланды предоставят Украине самоходные гаубицы

Об этом по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что Украину следует поддерживать сложным современным типом оружия.

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Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы,

– сказал премьер Нидерландов.

Марк Рютте призвал всех своих коллег в Европе и других уголках мира также помогать Украине с тяжелым оружием. Нидерландский премьер отметил, что Украина нуждается и в финансовой помощи, чтобы экономика нашего государства работала несмотря на войну.

Нидерланды в десятке стран-партнеров по объему помощи

Президент Зеленский сообщил, что Нидерланды входят в первую десятку стран-партнеров по объему военной помощи для Украины.

Глава государства отметил дополнительное решение Нидерландов предоставить Украине тяжелые вооружения, а также решение нидерландского правительства выделить 200 миллионов евро дополнительной финансовой поддержки.

Зеленский заявил, что 200 миллионов евро помогут обеспечить выплаты для учителей, медиков и пенсионеров.

Вместе с тем глава государства не стал конкретизировать детали военной поддержки со стороны Нидерландов.

Я бы не хотел готовить россию к неприятным сюрпризам для нее,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что иногда детали помогают, а иногда бывают несвоевременными. Президент сказал, что нужно иметь результат, а не говорить, что с помощью полученного оружия "мы собираемся что-нибудь сделать".

В то же время Зеленский подтвердил, что у россии есть преимущество в количестве артиллерии. Президент не стал скрывать, что со всеми партнерами обсуждает поставки артиллерийских систем.

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