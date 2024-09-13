По словам министра обороны Рубена Брекелманса, Нидерланды будут продолжать поддержку Украины и в дальнейшем.
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Партнеры работают над дальнейшей помощью Киеву
Брекелманс отметил, что другие государства продолжают искать необходимые компоненты для передачи полной системы Patriot.
Мы все еще работаем над этим,
– сказал нидерландский министр.
Он также добавил, что идут переговоры с "несколькими партнерами".
В Нидерландах отметили, что Минобороны было недавно проинформировано, что "союзник не будет выполнять вышеупомянутое обязательство". Какая страна отказалась от обязательств – не указывается.
Напомним, что Украина уже довольно долго просит о разрешении бить по территории России оружием союзников. У Нидерландах разрешили это делать.