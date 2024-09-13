За словами міністра оборони Рубена Брекелманса, Нідерланди будуть продовжувати підтримку Україні і надалі.

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Партнери працюють над подальшою допомогою Києву

Брекелманс наголосив, що інші держави продовжують шукати необхідні компоненти для передачі повної системи Patriot.

Ми все ще працюємо над цим,

– сказав нідерландський міністр.

Він також додав, що йдуть переговори з "кількома партнерами".

У Нідерландах зазначили, що Міноборони було нещодавно поінформоване, що "союзник не виконуватиме вищезазначене зобов’язання". Яка країна відмовилася від зобов'язань – не вказується.

Нагадаємо, що Україна вже доволі довго просить про дозволи бити по території Росії зброєю союзників. У Нідерландах дозволили це робити.