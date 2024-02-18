Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лисной, отметив, что европейские страны все еще думают категориями мирного времени. Он добавил, что Украина одновременно думает о вопросах выживания.

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"Европа проснулась, еще "не встала с постели". Она все еще думает категориями мирного времени – "выгодно/невыгодно". Проблема в другом. Украина, просыпаясь, думает о том – выживем или не выживем", – подчеркнул политолог.

И, мол, пока Европа этого не будет понимать, она будет торговать и получать для себя выгоду. Однако здесь говорится не только об украинской или только о европейской проблеме. Это общемировая проблема, которая называется "Россия". Поэтому, мол, здесь не получится "отсидеться в кустах".

Эта позиция, что "нет, но нашли" – показалась мне странной. Ведь эти снаряды все это время были в наличии, а тогда, когда Авдеевка нуждалась в этих снарядах, почему-то их не нашли. Город захватили – какая-то логика появилась в действиях,

– считает Лисной.

До этого, по его мнению, была бизнесовая логика. Она, убежден политолог, не выиграет у военной логики Владимира Путина.

Снаряды для Украины от ЕС