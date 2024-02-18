Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лисной, отметив, что европейские страны все еще думают категориями мирного времени. Он добавил, что Украина одновременно думает о вопросах выживания.
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"Европа проснулась, еще "не встала с постели". Она все еще думает категориями мирного времени – "выгодно/невыгодно". Проблема в другом. Украина, просыпаясь, думает о том – выживем или не выживем", – подчеркнул политолог.
И, мол, пока Европа этого не будет понимать, она будет торговать и получать для себя выгоду. Однако здесь говорится не только об украинской или только о европейской проблеме. Это общемировая проблема, которая называется "Россия". Поэтому, мол, здесь не получится "отсидеться в кустах".
Эта позиция, что "нет, но нашли" – показалась мне странной. Ведь эти снаряды все это время были в наличии, а тогда, когда Авдеевка нуждалась в этих снарядах, почему-то их не нашли. Город захватили – какая-то логика появилась в действиях,
– считает Лисной.
До этого, по его мнению, была бизнесовая логика. Она, убежден политолог, не выиграет у военной логики Владимира Путина.
Снаряды для Украины от ЕС
- В мае 2023-го года Совет ЕС принял решение о военной помощи для Украины. Европейские страны планировали предоставить боеприпасы для ВСУ до марта 2024-го года. Однако план полностью не выполнили.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что более 1 миллиона снарядов от Евросоюза Украина получит до конца 2024-го года. Он добавил, что способность оборонно-промышленного комплекса ЕС повысилась на 40%.
- Впоследствии президент Чехии Петр Павел сказал, что его страна нашла интересный способ, как можно получить снаряды для украинского государства. Однако для этого надо найти деньги. Президент Чехии призвал страны мира поддерживать Украину в поставках боеприпасов.