Це 24 Каналу прокоментував політолог Олег Лісний, зауваживши, що європейські країни все ще думають категоріями мирного часу. Він додав, що Україна водночас думає про питання виживання.

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"Європа прокинулась, ще "не встала з ліжка". Вона все ще думає категоріями мирного часу – "вигідно/невигідно". Проблема в іншому. Україна, просинаючись, думає про те – виживемо чи не виживемо", – наголосив політолог.

І, мовляв, доки Європа цього не розумітиме, вона буде торгувати та отримувати для себе зиск. Однак тут мовиться не лише про українську чи лише про європейську проблему. Це загальносвітова проблема, яка називається "Росія". Тому, мовляв, тут не вийде "відсидітися у кущах".

Оця позиція, що "немає, але знайшли" – видалася мені дивною. Адже ці снаряди весь цей час були в наявності, а тоді, коли Авдіївка потребувала цих снарядів, чомусь їх не знайшли. Місто захопили – якась логіка з'явилася в діях,

– вважає Лісний.

До цього, на його думку, була бізнесова логіка. Вона, переконаний політолог, не виграє у воєнної логіки Владіміра Путіна.

Снаряди для України від ЄС