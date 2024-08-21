Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину без всяких "но", вице-канцлер

Германия поддерживает Украину в борьбе против России с первых дней полномасштабной войны. Там отметили, что будут делать это и в дальнейшем.

Ранее СМИ писали о намерениях Германии сократить помощь Украине. Вице-канцлер страны Роберт Габек заверил, что поддержка сохранится и будет продолжаться без всяких "если" и "но".

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Германия продолжит помогать

По словам Габека, Украина получит 50-миллиардный кредит, выплата которого будет происходить за счет замороженных активов российского Центробанка.

Также еще 4 миллиарда евро будут доступны из федерального бюджета в 2025 году. Если же этого не произойдет, то власти "придется провести новую дискуссию", а поддержку будут искать другим способом.

Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения. Насколько я знаю, это произойдет в конце года,

– объяснил вице-канцлер.

Он признал, что переход к запланированной модели с кредитом от G7 может стать проблемой, "если новые заказы больше не смогут быть размещены из-за того, что предыдущие бюджетные ассигнования исчерпаны". По словам Габека, это предполагает, что системы вооружений должны быть заказаны сейчас, а оплачены позже.