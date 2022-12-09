Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 канал . Ранее сообщалось о том, что США выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard.

Важно Бронеавтомобили Dingo и дополнительные САУ: Германия предоставит Украине очередную партию оружия

Военная помощь от Германии

Жданов отметил, что Германия отчиталась об очередной военной помощи Украине, и здесь следует отдать должное щепетильности немцев. Германия вместе с партнерами поддерживает ВСУ, в частности путем усиления артиллерии. Украина получила:

14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000;

5 реактивных систем типа MARS II. Это немецкий аналог M270 MLRS на 2 пакета зарядки, на 12 снарядов с комплектами запасных частей и боеприпасов. То есть передается не только техника, но и ее материально-техническое обеспечение;

Система ПВО IRIS-T и ракеты к ней для защиты украинского неба. Она работает в Украине;

Комплексы для борьбы с беспилотниками;

Зенитные САУ GEPARD.

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GEPARD против крылатых ракет

Военный эксперт продолжил, что САУ GEPARD поможет защитить украинское небо. Эти GEPARD более современные, чем передававшиеся ранее. Они используют новейшие технологии в плане расчета и подготовки данных по ведению огня.

Напомним, что GEPARD – это фактически автоматическая система ближнего радиуса действия. Недавно появилось видео, как GEPARD сбивает крылатую ракету одной короткой очередью без прицеливания. Автоматическая наводка и стрельба на поражение. Это очень качественное вооружение,

– заметил Жданов.

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