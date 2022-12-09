Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що США виступили за постачання в Україну німецьких бойових танків Leopard.

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Військова допомога від Німеччини

Жданов зазначив, що Німеччина відзвітувала про чергову військову допомогу Україні, й тут слід віддати належне педантичності німців. Німеччина разом з партнерами підтримує ЗСУ, зокрема, шляхом підсилення артилерії. Тож, Україна отримала:

14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000;

5 реактивних систем типу MARS II. Це німецький аналог M270 MLRS на 2 пакети заряджання, на 12 снарядів з комплектами запасних частин і боєприпасів. Тобто, передається не лише техніка, а і її матеріально-технічне забезпечення;

Систему ППО IRIS-T і ракети до неї для захисту українського неба. Вона працює в Україні;

Комплекси для боротьби з безпілотниками;

Зенітні САУ GEPARD.

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GEPARD проти крилатих ракет

Військовий експерт продовжив, що САУ GEPARD також допоможе захистити українське небо. Ці GEPARD сучасніші, ніж ті, що передавались раніше. Вони використовують найновіші технології у плані розрахунку й підготовки даних для ведення вогню.

Нагадаю, що GEPARD – це фактично автоматична система ближнього радіусу дії. Нещодавно з'явилось відео, як GEPARD збиває крилату ракету однією короткою чергою без прицілювання. Автоматичне наведення і стрільба на ураження. Тож це дуже якісне озброєння,

– зауважив Жданов.

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