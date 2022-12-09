Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що США виступили за постачання в Україну німецьких бойових танків Leopard.
Важливо Бронеавтомобілі Dingo та додаткові САУ: Німеччина надасть Україні чергову партію зброї
Військова допомога від Німеччини
Жданов зазначив, що Німеччина відзвітувала про чергову військову допомогу Україні, й тут слід віддати належне педантичності німців. Німеччина разом з партнерами підтримує ЗСУ, зокрема, шляхом підсилення артилерії. Тож, Україна отримала:
- 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000;
- 5 реактивних систем типу MARS II. Це німецький аналог M270 MLRS на 2 пакети заряджання, на 12 снарядів з комплектами запасних частин і боєприпасів. Тобто, передається не лише техніка, а і її матеріально-технічне забезпечення;
- Систему ППО IRIS-T і ракети до неї для захисту українського неба. Вона працює в Україні;
- Комплекси для боротьби з безпілотниками;
- Зенітні САУ GEPARD.
Жданов про закриття українського неба: дивіться відео
GEPARD проти крилатих ракет
Військовий експерт продовжив, що САУ GEPARD також допоможе захистити українське небо. Ці GEPARD сучасніші, ніж ті, що передавались раніше. Вони використовують найновіші технології у плані розрахунку й підготовки даних для ведення вогню.
Нагадаю, що GEPARD – це фактично автоматична система ближнього радіусу дії. Нещодавно з'явилось відео, як GEPARD збиває крилату ракету однією короткою чергою без прицілювання. Автоматичне наведення і стрільба на ураження. Тож це дуже якісне озброєння,
– зауважив Жданов.
Військова допомога Україні: останні новини
- Німеччина погодилася продати для України 18 самохідних артилерійських установок RCH 155. Це – ефективна САУ, яка має дуже цікаву "родзинку".
- Нижня палата американського Конгресу, Палата представників, 8 грудня підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік. Закон передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.
- Словаччина ухвалила рішення про новий пакет допомоги Україні. Допомога від Словаччини допоможе Україні пройти зимовий період на тлі війни з Росією.