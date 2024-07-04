Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, получая помощь от партнеров, важно понимать, в каком количестве она поступит в Украину. Он добавил, что надо знать, говорится ли о финансировании, или о военной технике, которую Украина получит за эти деньги.

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Помощь от партнеров Украины

Военный эксперт отметил, что когда в США выделили 60 миллиардов долларов на военную помощь Украине, то на "железо", по его словам, пришлось около 15 миллиардов из всей суммы.

Все остальное сопровождение и дополнительные элементы. Поэтому большая часть этой суммы останется в США. Если 15 миллиардов разделить на год, то это мало. Однако, если бы те 60 миллиардов были железом, то это дало бы возможность нашим военным стабилизировать ситуацию и пойти в контрнаступление,

– отметил Свитан.

Он подчеркнул, что надо знать, какая сумма из финансовой помощи НАТО будет выделена только на покупку необходимой для Украины военной техники.

Если все 40 миллиардов евро используют на железо, то это пойдет на пользу нашим войскам в следующем году. Однако, если эта помощь будет разделена, как и финансирование от США, то это будет также мало,

– высказался полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан отметил, если же объединить помощь Соединенных Штатов Америки и НАТО, то Силам обороны удастся выполнить определенные задачи по стабилизации линии фронта и деоккупации Крыма в следующем году.