Польша готовится передать Украине боеприпасы для F-16 на сумму 50 миллионов евро

Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи стоимостью около 50 миллионов евро, в который войдут авиационные боеприпасы для истребителей F-16. Предоставляемое вооружение предназначено, прежде всего, для эффективного уничтожения российских беспилотников.

Об этом сообщает издание Polskie Radio со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Станислава Взентека.

Что известно о помощи со стороны Польши?

Варшава предоставит авиационную технику и специальные средства поражения.

Наша помощь находится в процессе подготовки. Скоро все состоится. Не могу говорить, что именно входит в эту помощь, скажу только: это то, в чем Украина сейчас нуждается. Речь идет, в частности, о базовых боеприпасах. Это те, которые устанавливаются на F-16 для сбивания российских дронов,

– отметил заместитель министра национальной обороны Польши.

По данным издания"Милитарный", украинские F-16 в ходе борьбы с российской авиацией применяют ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120. Кроме того, в прошлом году в Украине были замечены F-16 с ракетами APKWS II, которые демонстрируют высокую эффективность против беспилотников.

Кроме того, Польша планирует передать Украине несколько ракет для систем Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Оперативный командующий ВС Польши Иренеуш Новак подтвердил, что такая передача готовится, однако подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве боеприпасов, а не о массовых поставках.

Конкретный состав нового пакета польское Минобороны пока не раскрывает. Несколько месяцев назад Варшава уже передала Украине пять ракет PAC-3 MSE для Patriot, а новые поставки согласовываются с союзниками по НАТО, в частности с США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что военную помощь Украине также планирует оказать Финляндия. По словам президента, это будет мощный пакет вооружения.