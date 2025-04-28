Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, нужно и в дальнейшем пытаться договориться с Соединенными Штатами о поставках оружия. Это не обязательно должно быть бесплатно.

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Что должна делать Украина

Как отметил Антонюк, Украине необходимо оружие, а американским производителям оружия – рынок сбыта. Нужно работать в том направлении, чтобы наше государство могло покупать у них оружие. Это и будет своеобразный "ленд-лиз".

Тоталитарные режимы сейчас доминируют с точки зрения геополитических решений. И будет чрезвычайно трудно дожать их без реальной силы. Это касается и войны России против Украины.

Не получится достичь даже начальных позиций переговорного процесса без применения реальной силы. Нужно и в дальнейшем давить. Также важно, чтобы санкционная политика против России была удержана. И по возможности усилена,

– отметил Антонюк.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели разговор в Ватикане. После этого президент США написал, что Путин не имел никаких причин в последние дни бить ракетами по гражданским в Украине. Это заставляет его думать, что, возможно, он не хочет остановить войну. Трамп намекнул, что может усилить санкционную политику против России.