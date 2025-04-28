Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, потрібно і надалі намагатися домовитися зі Сполученими Штатами щодо постачання зброї. Це не обов'язково має бути безплатно.

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Що має робити Україна

Як наголосив Антонюк, Україні необхідна зброя, а американським виробникам зброї – ринок збуту. Потрібно працювати в тому напрямку, аби наша держава могла купляти у них зброю. Це й буде своєрідний ленд-ліз.

Тоталітарні режими зараз домінують з точки зору геополітичних рішень. І буде надзвичайно важко дотиснути їх без реальної сили. Це стосується й війни Росії проти України.

Не вийде досягнути навіть початкових позицій переговорного процесу без застосування реальної сили. Потрібно і надалі тиснути. Також важливо, щоб санкційна політика проти Росії була втримана. І за можливості посилена,

– зазначив Антонюк.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели розмову у Ватикані. Після цього президент США написав, що Путін не мав жодних причин упродовж останніх днів бити ракетами по цивільних в Україні. Це змушує його думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну. Трамп натякнув, що може посилити санкційну політику проти Росії.