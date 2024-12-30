Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Ермака французскому изданию Libération.

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Как Украина будет реагировать на прекращение военной помощи США

В ответ на вопрос, что будет делать Украина, если Соединенные Штаты прекратят помощь, Ермак ответил, что страна продолжит борьбу. По его словам, Украина продолжит работать с администрацией Трампа и развивать собственное производство.

Мы будем продолжать строить отношения с Европой, которая никогда не была такой сильной, как сегодня. Европа, возможно, не до конца осознает свою силу,

– сказал Ермак, указав на важность единства Европы.

Глава Офиса Президента также отметил, что существует риск сокращения помощи от США.

"Можем ли мы обойтись без этой поддержки? Нет. Но мы не питаем иллюзий. Мы добились беспрецедентного прогресса в области внутреннего производства", – говорит Ермак.

Отметим, в понедельник, 30 декабря, США объявили о выделении почти 2,5 миллиарда долларов. Речь идет о дополнительном пакете на 1,25 миллиарда долларов для армии и пакет Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.