Об этом в эфире 24 Канала говорил директор магистерской программы Global Management AUK Марк Войджер, прокомментировав удар по Кривому Рогу. По его словам, Трамп смотрит на войну в Украине под "своим" углом.

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Может ли Трамп усилить военную помощь

Как отметил Войджер, Трамп считает, что Украина – это ответственность Европы. Поэтому именно там должны разбираться с дальнейшей поддержкой нашего государства. Трамп же пытается организовать мирные переговоры, но Россия вообще в них не заинтересована.

Нужна политическая воля. Не вижу, что Трамп действительно хочет давить на Путина. Он наоборот идет ему на уступки, чтобы перезапустить отношения. У него есть иллюзорная надежда, что так США смогут отделить Россию от Китая. Абсурд,

– сказал Войджер.

Украине же важно продолжать работать с Соединенными Штатами. Есть много разных аналитических центров, университетов, которые не поддерживают позицию Трампа относительно войны, которую развязала Россия.

Нельзя забывать о работе в информационном пространстве. Американцы также могут давить на своих конгрессменов, чтобы они продвигали вопрос поддержки Украины.

Напомним, 4 апреля Россия ударила баллистикой по одному из микрорайонов Кривого Рога. Ракета прилетела рядом с детской площадкой. В результате российского удара погибло 18 человек. Среди них – 9 детей.