Про це в ефірі 24 Каналу говорив директор магістерської програми Global Management AUK Марк Войджер, прокоментувавши удар по Кривому Рогу. За його словами, Трамп дивиться на війну в Україні під "своїм" кутом.

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Чи може Трамп посилити військову допомогу

Як наголосив Войджер, Трамп вважає, що Україна – це відповідальність Європи. Тому саме там мають розбиратися з подальшою підтримкою нашої держави. Трамп ж намагається організувати мирні переговори, але Росія взагалі в них не зацікавлена.

Потрібна політична воля. Не бачу, що Трамп дійсно хоче тиснути на Путіна. Він навпаки йде йому на поступки, щоб перезапустити відносини. У нього є ілюзорна надія, що так США зможуть відділити Росію від Китаю. Абсурд,

– сказав Войджер.

Україні ж важливо продовжувати працювати зі Сполученими Штатами. Є багато різних аналітичних центрів, університетів, які не підтримують позицію Трампа щодо війни, яку розв'язала Росія.

Не можна забувати про роботу в інформаційному просторі. Американці також можуть тиснути на своїх конгресменів, аби вони просували питання підтримки України.

Нагадаємо, 4 квітня Росія вдарила балістикою по одному з мікрорайонів Кривого Рогу. Ракета прилетіла поруч з дитячим майданчиком. Внаслідок російського удару загинули 18 людей. Серед них – 9 дітей.