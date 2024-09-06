Оружие для Украины на 250 миллионов долларов: Байден сегодня объявит о новом пакете помощи

Владимир Зеленский прибыл на заседание "Рамштайн" утром 6 сентября. В начале заседания министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.

Напомним, что Украина получила последний пакет военной помощи от США ко Дню независимости. Он включал вооружение на сумму 125 миллионов долларов.

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Что известно о новом пакете помощи от США

Сегодня, 6 сентября, в Германии на авиабазу "Рамштайн" проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, куда лично прибыл Владимир Зеленский.

Перед началом заседания министр обороны США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет вооружение на сумму 250 миллионов долларов.

"Я рад сообщить, что президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете помощи в сфере безопасности для Украины в размере 250 миллионов долларов. Он расширит возможности для удовлетворения меняющихся потребностей Украины", – сообщил Остин.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что задержки с поставками оружия в конце 2023 – начале 2024 года привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа. Он отметил, что такие задержки до сих пор являются реальной проблемой.