Не случайный шаг: что не так с объяснением США относительно паузы в поставках оружия

В США 2 июля сообщили, что приостанавливают поставки военной помощи Украине. Решение объяснили тем, что хотят провести аудит, проверить сколько вооружения остается на складах.

Очень странными выглядят заявления американских военных о проведении ревизии. Как отметил 24 Каналу председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, все оружие и так учитывается, каждая единица занесена в реестры.

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Один согласованный сценарий

Логику в новых заявлениях Пентагона найти трудно. Даже если поверить, что количество оружия на складах хотят уточнить, то все равно непонятно, почему поставки остановили только в Украину. Ведь США дальше предоставляют свои средства Европе, Израилю, Тайваню.

Относительно учета, то это звучит еще абсурднее. Каждый снаряд, патрон или ракета задокументированы. Их сканируют специальными сканерами, все это учитывается в электронном виде. Эти данные получает Пентагон.

То есть они хотят сказать, что не знают сколько у них ракет Patriot? Не знают, сколько завод изготавливает их в месяц? Так почему на Ближний Восток дальше идет поставка? В Пентагоне все прекрасно знают,

– подчеркнул Юрий Романюк.

К тому же Трамп отменяет санкции против Сирии и в этом пакете оказалось немало ограничений против России. За 6 месяцев своего президентства он не принял никаких санкций против страны-агрессора. Зато в первые недели на посту приостановил помощь Украине и обмен разведданными.

Теперь мы снова видим похожее решение. Вооружение, которое уже было на польских складах, не отправят в Украину. Это происходит на фоне разговоров о новом раунде переговоров с Россией. Так наше государство ставят в чрезвычайно невыгодное и сложное положение.

Здесь нет случайности. Это все один согласованный сценарий давления на Украину со стороны администрации Трампа и Кремля,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Россия хочет воевать против Украины еще до поздней осени и Трамп это поддерживает своими действиями. Он ослабляет позиции нашего государства, намеренно не предоставляет оружие, а любые объяснения выглядят как циничная ложь.

Напомним, в США хотят проверить, ли предоставление помощи Украине не представляет угрозы для их национальных интересов. Посол США при НАТО объяснил, что безопасность Америки должна быть на первом месте, страна должна готовиться к любым вызовам.

Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию. Он заслушал доклады украинских чиновников и сообщил, что продолжается работа с американской стороной. Выясняются все детали, в частности по поставкам ПВО.