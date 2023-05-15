По словам военного эксперта, лётчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, эти дроны украинская армия просила уже много месяцев. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Подойдут для целей, на которые жалко тратить Storm Shadow

Он выразил уверенность, что они поступят в использование ВСУ до начала контрнаступления. Боевые дроны с дальностью 200 километров уничтожат почти все логистические цепочки российской армии. Их главное преимущество, что они могут работать по небольшим складам, ведь такие ценные ракеты, как Storm Shadow, жалко тратить на мелкие цели.

"Здесь очень важно именно маленькие склады, даже погреба возле артиллерийских батарей, уничтожать. Для этого лучше всего подходят именно боевые дроны-камикадзе, которыми можно управлять в режиме реального времени", – заявил Свитан.

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Военный эксперт добавил, что Великобритания делает очень многое для успеха Вооруженных Сил Украины. Украина, в свою очередь, поможет британской короне в ее противостоянии с Россией, которое тянется уже более 300 лет.

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