За словами військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, ці дрони українська армія просила вже багато місяців. Про це він розповів 24 Каналу.

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Підійдуть для цілей, на які шкода витрачати Storm Shadow

Він висловив впевненість, що вони надійдуть у користування ЗСУ до початку контрнаступу. Бойові дрони з дальністю 200 кілометрів знищать майже усі логістичні ланцюжки російської армії. Їхня головна перевага, що вони можуть працювати по невеликих складах, адже такі коштовні ракети, як Storm Shadow, шкода витрачати на дрібні цілі.

"Тут дуже важливо саме маленькі склади, навіть погреби біля артилерійських батарей, знищувати. Для цього найкраще підходять саме бойові дрони-камікадзе, якими можна керувати в режимі реального часу", – заявив Світан.

Роман Світан про новий пакет військової допомоги від Великої Британії: дивитись відео

Військовий експерт додав, що Великобританія робить дуже багато для успіху Збройних Сил України. Україна, своєю чергою, допоможе британській короні у її протистоянні з Росією, яке тягнеться вже понад 300 років.

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