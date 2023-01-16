Набор оружия по плану Залужного: Пионтковский сказал, насколько он реализован
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем интервью отмечал, что ему нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц от Запада для успешной наступательной операции. Этот пакет победы постепенно готовится.
Об этом в разговоре с украинским журналистом Романом Цымбалюком рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, позиция Запада по поддержке Украины существенно изменилась в течение осени 2022 – все началось после первого массированного ракетного удара 10 октября.
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Запад четко согласился с планом Владимира Зеленского, что Украина должна одержать полную победу и восстановить территориальную целостность; получить гарантии безопасности; Россия будет платить репарации, а все военные преступники должны быть наказаны.
Это четкая политическая позиция Запада. В течение долгих месяцев шла борьба между 2 группами в администрации Байдена – те, кто были за победу и "непоражение". Сейчас этого нет. Запад четко сформулировал, что он за победу Украины. А никаких переговоров с Путиным не может быть, пока он не согласится на полный вывод войск,
– отметил Пионтковский.
Он подчеркнул, что Запад постепенно освоил эту политическую позицию. А теперь все будет "обрастать мышцами" военной помощи, которая будет работать на победу Украины.
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Нужно подождать 2 месяца
Пионтковский считает, что Запад постепенно готовит пакет помощи, о котором говорил ранее Залужный – 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. А потом, как убежден политик, будут и ракеты ATACMS, и самолеты.
Месяца через два в распоряжении Залужного будет "пакет победы". Понятно, что Москва это понимает и попытается использовать эти 2 месяца как окно возможностей, чтобы убить больше украинцев, разрушить больше энергетических объектов. Это время будет очень тяжелым,
– считает Пионтковский.
По его мнению, командование ВСУ использует всю эту технику для наступательной операции в сторону Мелитополя, что существенно приблизит победу Украины.
Военная помощь Украине: коротко
- Чехия передаст Украине новую партию советских танков. На одном из них расписался премьер-министр страны Петр Фиал.
- Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст роту танков Leopard 2. Все это будет организовано в рамках международной коалиции.
- Великобритания также усилит поддержку Украины. Они опубликовали новый пакет помощи, куда войдут танки Challenger 2, 100 тысяч артиллерийских боеприпасов и многие другие полезные вещи.