Набор оружия по плану Залужного: Пионтковский сказал, насколько он реализован

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем интервью отмечал, что ему нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц от Запада для успешной наступательной операции. Этот пакет победы постепенно готовится.

Об этом в разговоре с украинским журналистом Романом Цымбалюком рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, позиция Запада по поддержке Украины существенно изменилась в течение осени 2022 – все началось после первого массированного ракетного удара 10 октября.

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Запад четко согласился с планом Владимира Зеленского, что Украина должна одержать полную победу и восстановить территориальную целостность; получить гарантии безопасности; Россия будет платить репарации, а все военные преступники должны быть наказаны.

Это четкая политическая позиция Запада. В течение долгих месяцев шла борьба между 2 группами в администрации Байдена – те, кто были за победу и "непоражение". Сейчас этого нет. Запад четко сформулировал, что он за победу Украины. А никаких переговоров с Путиным не может быть, пока он не согласится на полный вывод войск,

– отметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что Запад постепенно освоил эту политическую позицию. А теперь все будет "обрастать мышцами" военной помощи, которая будет работать на победу Украины.

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Нужно подождать 2 месяца

Пионтковский считает, что Запад постепенно готовит пакет помощи, о котором говорил ранее Залужный – 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. А потом, как убежден политик, будут и ракеты ATACMS, и самолеты.

Месяца через два в распоряжении Залужного будет "пакет победы". Понятно, что Москва это понимает и попытается использовать эти 2 месяца как окно возможностей, чтобы убить больше украинцев, разрушить больше энергетических объектов. Это время будет очень тяжелым,

– считает Пионтковский.

По его мнению, командование ВСУ использует всю эту технику для наступательной операции в сторону Мелитополя, что существенно приблизит победу Украины.

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