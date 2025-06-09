Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, озвучив, что когда есть определенные договоренности о поставках оружия, то по возможности его желательно получить как можно быстрее. По его словам, то, что было обещано при Байдене, не факт, что Украина сможет получить сейчас.

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Чем может объясняться решение США

Подобная ситуация, как напомнил политолог, когда США приостанавливали Украине поставки определенных видов оружия, которые были выделены в рамках полномочий Байдена, уже была. Он подчеркнул, что стоит понимать, что это полномочия, своеобразный жест доброй воли, но не обязанность и не межгосударственное соглашение.

Поэтому сейчас Украина зависит от политической конъюнктуры, решений ее партнеров. Кто это принял, глава Пентагона или кто-то в администрации Трампа, сейчас сказать трудно,

– озвучил Фесенко.

По его словам, это решение со стороны США или должно было ограничить возможности Украины после проведения ею операции "Паутина" (хотя ей планировалось передать оружие для обороны, а не для атак), или это могло быть чисто эгоистическое действие Соединенных Штатов.

"Ведь у американцев сейчас идет сложная операция в борьбе с хуситами. Там тоже нужна своя ПВО, потому что как раз американские корабли атакуются "Шахедами" и другими воздушными средствами поражения", – объяснил политолог.

В США есть дефицит оружия, а Украина для них не в приоритете

По некоторым видам оружия, как отметил Фесенко, в США возник дефицит еще в 2023 году. Он отметил, что надо делать заказ на изготовление вооружения и боеприпасов для Украины, потому что запасов становится все меньше. По артиллерийским снарядам это уже давно происходит, было решение в США и Европе по их расширенному производству.

Аналогичная ситуация относительно дронов. Политолог отметил, что следует договариваться не только о том, что есть в арсенале США (американцы могут использовать это в других целях), но и о том, что нужно на будущее.

"Осенью 2023 года, когда было нападение ХАМАС на Израиль и началась израильская операция в Секторе Газа, те американские артснаряды, которые предусматривались для Украины, были использованы Израилем, именно ему был предоставлен приоритет", – напомнил Фесенко.

Политолог подытожил, что в решении США сейчас не стоит сразу искать измену. Однако Фесенко в очередной раз подчеркивает, что проблема в отношениях Украины с действующей администрацией президента США существует.

Украина уже давно не в приоритете. К сожалению, наша страна не рассматривается американской администрацией как военный партнер,

– озвучил политолог.

Фесенко считает, что наше государство Белый дом воспринимает скорее как объект для определенных действий по завершению войны. США сегодня демонстрируют разными способами свой условный нейтралитет, что они выступают в роли посредника, но не союзника.