Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що коли є певні домовленості про постачання зброї, то по можливості її бажано отримати якнайшвидше. З його слів, те, що було обіцяно при Байдені, не факт, що Україна зможе отримати зараз.

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Чим може пояснюватися рішення США

Подібна ситуація, як нагадав політолог, коли США призупиняли Україні постачання певних видів зброї, які були виділені в межах повноважень Байдена, вже була. Він підкреслив, що варто розуміти, що це повноваження, своєрідний жест доброї волі, але не обов'язок і не міждержавна угода.

Тому нині Україна залежить від політичної кон'юнктури, рішень її партнерів. Хто це ухвалив, очільник Пентагону чи хтось в адміністрації Трампа, зараз сказати важко,

– озвучив Фесенко.

З його слів, це рішення з боку США або мало обмежити можливості України після проведення нею операції "Павутина" (хоча їй планувалось передати зброю для оборони, а не для атак), або це могла бути суто егоїстична дія Сполучених Штатів.

"Адже в американців зараз триває складна операція у боротьбі з хуситами. Там теж потрібна своя ППО, бо як раз американські кораблі атакуються "Шахедами" й іншими повітряними засобами ураження", – пояснив політолог.

В США є дефіцит зброї, а Україна для них не в пріоритеті

По деяких видах зброї, як зауважив Фесенко, в США виник дефіцит ще у 2023 році. Він наголосив, що треба робити замовлення на виготовлення озброєння та боєприпасів для України, бо запасів стає все менше. Щодо артилерійських снарядів це вже давно відбувається, було рішення в США та Європі по їх розширеному виробництву.

Аналогічна ситуація щодо дронів. Політолог зазначив, що слід домовлятись не тільки про те, що є в арсеналі США (американці можуть використати це в інших цілях), а й про те, що потрібно на майбутнє.

"Восени 2023 року, коли був напад ХАМАС на Ізраїль і почалась ізраїльська операція в Секторі Газа, ті американські артснаряди, які передбачались для України, були використані Ізраїлем, саме йому був наданий пріоритет", – нагадав Фесенко.

Політолог підсумував, що у рішенні США нині не варто одразу шукати зраду. Однак Фесенко вкотре наголошує, що проблема у відносинах України з чинною адміністрацію президента США існує.

Україна вже давно не в пріоритеті. На жаль, наша країна не розглядається американською адміністрацією як військовий партнер,

– озвучив політолог.

Фесенко вважає, що нашу державу Білий дім сприймає ймовірніше як об'єкт для певних дій щодо завершення війни. США сьогодні демонструють у різний спосіб свій умовний нейтралітет, що вони виступають в ролі посередника, але не союзника.