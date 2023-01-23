Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. Кроме того, он выразил надежду, что вскоре Украина получит и другую тяжелую бронированную технику.
Обратите внимание Германия и Франция будут предоставлять Украине оружие в зависимости от ситуации
Сколько бригад можно обеспечить новой бронетехникой
В рамках новой военной помощи украинские защитники получат следующую бронированную технику:
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры Stryker;
- автомобили HMMWV и т.д.
Согласно количеству той бронетехники, которую мы получим, нам достаточно будет сформировать 4 – 5 бригад. Это будет серьезный инструмент в руках Генштаба и Командования Вооруженных Сил Украины,
– сообщил военный эксперт.
По его словам, это сценарий на ближайшие 3 – 6 месяцев. Что же касается Leopard, то в дальнейшем общественное мнение Германии и политические элиты стран-союзниц будут работать с немецкими политиками и канцлером Олафом Шольцом касательно решения танкового вопроса.
Саламаха сказал, сколько бригад можно обеспечить новой бронетехникой: смотрите видео
Так что рано или поздно танки Leopard поступят в Украину. Более того, уже сразу в руки подготовленных экипажей украинских бойцов, поскольку Польша уже заявила о своем намерении начать обучение по управлению немецкими танками на своей территории.
Что войдет в новый пакет военной помощи от США / Коллаж 24 Канала
Военная помощь Украине от других стран
- Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи. Так, снашему государству передадут все 155-миллиметровые гаубицы. Посол Эстонии в Украине Кайма Кууск объяснил, что таким образом его страна хочет показать пример другим, чтобы у них не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить оружие Украине.
- Берлин в ближайшее время примет решение о танках Leopard, которые просит Киев. Сейчас немецкое правительство продолжает изучать этот вопрос. Однако каким будет это решение – пока неизвестно.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если украинцы получат авиацию и ракеты, то смогут завершить весь список вооружения, которое необходимо для победы в этой войне. Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Украине предоставят все необходимое вооружение.