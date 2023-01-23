Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. Крім того, він висловив сподівання, що невдовзі Україна отримає й іншу важку броньовану техніку.

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Скільки бригад можна забезпечити новою бронетехнікою

У межах нової військової допомоги українські захисники отримають наступну броньовану техніку:

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери Stryker;

автомобілі HMMWV тощо.

Згідно з кількістю тієї бронетехніки, що ми отримаємо – нам достатньо буде сформувати 4 – 5 бригад. Це буде серйозний інструмент у руках Генштабу та Командування Збройних Сил України,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, це сценарій на найближчі 3 – 6 місяців. Що ж стосується Leopard, то надалі суспільна думка Німеччини та політичні еліти країн-союзниць працюватимуть з німецькими політиками та канцлером Олафом Шольцом над розв'язанням танкового питання.

Саламаха сказав скільки бригад можна забезпечити новою бронетехнікою: дивіться відео

Тож рано чи пізно танки Leopard надійдуть до України. Ба більше, вже одразу в руки підготованих екіпажів українських бійців, оскільки Польща вже заявила про свій намір розпочати навчання щодо управління німецькими танками на своїй території.



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