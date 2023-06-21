Мы воспринимаем это как ошибку в пользу Украины. Их не так много в мире происходит, поэтому следует радоваться. Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Появилась возможность перечислить

По предположениям аналитиков, снабжая находящимися на складах, Пентагон может оценивать стоимостью техники при замещении.

Техника имеет определенный срок хранения. Если вы поставляете что-нибудь старое, лежащее на складе, вы не можете его оценивать стоимостью нового. Новое есть новое. А вы поставляете не новое, а то, что имеет балансовую, остаточную стоимость,

– заметил политолог.

Но мы должны проанализировать и прошлый 2022 год. Политика Пентагона и Министерства финансов при верстании бюджета заключалась в том, что оценивалась стоимость замещения выбывающего имущества. Нам снабжали технику старых образцов, которая подлежала списанию или приближался срок списания. Да, там были и новые образцы. А все же предыдущий бюджетный период мы пропустили, соответственно, дополнительных поставок не будет.

Появилась новость, что в этом году иссякают запасы средств, которые выделялись на текущий бюджетный год до сентября для нужд Украины в части снабжения. Воспользовались этой возможностью, предоставляемой подразделением аудита, подразделением бюджетного планирования, и сказали, что на самом деле неправильно считали.

"Неправильно считали" – это форма оправдания, позволяющая увеличить объемы поставок, не меняя показатели бюджета до сентября. Фактически формируется дополнительный кредитный лимит на 6 миллиардов долларов, который может быть заполнен непосредственно поставками,

– отметил Вигиринский.

Политолог объяснил, что это совпадение:

необходимости;

финансовых возможностей и исчерпываемых ресурсов;

осознание того, что наступательная операция требует неотложных и дополнительных пакетов помощи.

Об этой "ошибке" мы бы не узнали, если бы не был ограничен бюджет США в части суммы средств, выделенной на нужды Украины. Очевидно, правила подсчетов несколько переиграли, потому что возникла необходимость помочь нашему государству еще больше. Но мы принимаем официальную версию Пентагона.

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