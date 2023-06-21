Мы воспринимаем это как ошибку в пользу Украины. Их не так много в мире происходит, поэтому следует радоваться. Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.
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Появилась возможность перечислить
По предположениям аналитиков, снабжая находящимися на складах, Пентагон может оценивать стоимостью техники при замещении.
Техника имеет определенный срок хранения. Если вы поставляете что-нибудь старое, лежащее на складе, вы не можете его оценивать стоимостью нового. Новое есть новое. А вы поставляете не новое, а то, что имеет балансовую, остаточную стоимость,
– заметил политолог.
Но мы должны проанализировать и прошлый 2022 год. Политика Пентагона и Министерства финансов при верстании бюджета заключалась в том, что оценивалась стоимость замещения выбывающего имущества. Нам снабжали технику старых образцов, которая подлежала списанию или приближался срок списания. Да, там были и новые образцы. А все же предыдущий бюджетный период мы пропустили, соответственно, дополнительных поставок не будет.
Появилась новость, что в этом году иссякают запасы средств, которые выделялись на текущий бюджетный год до сентября для нужд Украины в части снабжения. Воспользовались этой возможностью, предоставляемой подразделением аудита, подразделением бюджетного планирования, и сказали, что на самом деле неправильно считали.
"Неправильно считали" – это форма оправдания, позволяющая увеличить объемы поставок, не меняя показатели бюджета до сентября. Фактически формируется дополнительный кредитный лимит на 6 миллиардов долларов, который может быть заполнен непосредственно поставками,
– отметил Вигиринский.
Политолог объяснил, что это совпадение:
- необходимости;
- финансовых возможностей и исчерпываемых ресурсов;
- осознание того, что наступательная операция требует неотложных и дополнительных пакетов помощи.
Об этой "ошибке" мы бы не узнали, если бы не был ограничен бюджет США в части суммы средств, выделенной на нужды Украины. Очевидно, правила подсчетов несколько переиграли, потому что возникла необходимость помочь нашему государству еще больше. Но мы принимаем официальную версию Пентагона.
Что известно о "найденных" 6 миллиардах
- США "нашли" для Украины еще 6 миллиардов долларов. Эти средства раньше "потерялись" в бухгалтерии.
- Как пояснила представительница Пентагона Сабрина Сингх, обнаружена ошибка в расчетах. Дело в том, что службы ведомства считали стоимость оборудования, которое замещает передаваемую технику, а не остаточную стоимость (то есть стоимость переданного оборудования меньше износа и старения). Таким образом, стоимость оборудования, которое передавали Украине по американским запасам, была завышена.
- Теперь у США больше дополнительных средств для Украины, чем считалось ранее и пока не нужно согласовывать еще один пакет финансовой помощи для Украины между Белым домом и Конгрессом.