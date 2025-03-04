Прекращение поставок вооружения не распространяется на разведданные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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США продолжают предоставлять Украине разведданные

Передача разведданных остается без изменений, независимо от прекращения поставок вооружения.

Что касается передачи или обмена разведывательной информацией – здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше,

– отметил один из собеседников издания.

Другой источник также выразил сомнение, что решение администрации Дональда Трампа о прекращении военной помощи повлияет на передачу разведывательных данных, поскольку это "это другая линия сотрудничества".

Напомним, Соединенные Штаты прекратили всю военную поддержку Украины, это касается даже оружия, которое уже на пути в Украину транзитом на кораблях или самолетах.

Причиной в Белом доме назвали то, что Украина якобы не готова к миру, а американское вооружение должно гарантировать приближение мира, а не наоборот.